İBB Davasında 9 İsim Hakkında Tahliye Kararı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 68 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı İBB davasının 53’üncü günü geride kaldı.

Bugün, davada dördüncü kez tutukluluk incelemesi yapıldı.

9 İSME TAHLİYE

İBB Davası'nda savcı 5 kişi için tahliye talebinde bulunurken mahkeme, yaptığı dördüncü tutukluluk incelemesinde 9 kişi için tahliye kararı verdi. Hakkında tahliye kararı verilen isimler: Ahmet Güldü, Yunus Göçer, Hasan Yalaz, Erdinç Çolak, Alper Aydın, İpek Elif Atayman, Yavuz Saltık, Mustafa Karaaoğlu, Halit Burak Atalan

TOPLAM TAHLİYE SAYISI 51 OLDU

107 tutuklu ile başlayan İBB Davası’nda yapılan ilk tutukluluk incelemesinde 18, ikincisinde 15, üçüncüsünde 9 olmak üzere bugüne kadar 42 tutuklu tahliye edilmişti. Verilen 9 tahliye kararıyla birlikte bu sayı 51 oldu.

İmamoğlu, salondan ayrılırken "Daha güçlü olun daha güçlü. Mücadeleye devam. Hepinizi çok seviyorum" diye konuştu.

SAVCILIKTAN 5 TAHLİYE TALEP ETMİŞTİ

İBB Davası’nda savcı, ara mütalaasında 5 kişi için tahliye talebinde bulunmuştu. Bu isimler, eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman, iş insanı Yunus Göçer, reklamcı Hasan Yalaz, iş insanı Alper Aydın ve Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak olmuştu.

Kaynak: AA