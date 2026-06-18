İBB Yöneticisi Erhan Karaal'ın Kaçırılmasıyla İlgili İki Şüpheli Gözaltında

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İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin yakınında kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaal'ın bulunması ve şüphelilerin yakalanması için emniyet güçlerine gerekli talimatların verildiğini ve soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. Olaya ilişkin konuşan Karaal’ın avukatı Tayfun Taşlıoğlu, dosyaya gizlilik kararı getirildiğini söyledi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçırılma olayıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

KAÇIRILMA ANI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karaal’ın araca bindirildiği ve kaçırıldığı anlar yer aldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'de görülmeye devam eden 414 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası'nın tutuksuz sanıklarından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın dün akşam kaçırıldığını doğruladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

Saatlerdir haber alınmayan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın sağ salim kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

'ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DARP EDİLDİ'

Erhan Karaal'ın avukatı Tayfun Taşlıoğlu, kaçırılma olayının perde arkasını anlattı. Avukat Taşlıoğlu, dün akşam saat 21.00 sıralarında yaşanan dehşet anlarını şu sözlerle aktardı:

"Müvekkilim, çocuklarıyla birlikte sahilde yürümek için evinin önüne iniyor. Eşi yukarıda, kendisi ise apartmanın önünde bulunuyor. Çocukları yanındayken bir araç yanaşıyor. Araçtan inen kişiler, müvekkilimi başına vurup darp ederek zorla araca bindiriyor ve kaçırıyorlar."

PLAKA SAHTE ÇIKTI

Olayın ardından şoka giren ailenin hızla Maltepe Polis Merkezi’ne başvurduğunu kaydeden Taşlıoğlu, akşam karanlığı ve çocukların küçük olması nedeniyle eşkal tespiti yapılamadığını söyledi. Ancak çevredeki vatandaşların aldığı plaka sorgulandığında saldırganların kullandığı plakanın tamamen sahte çıktığını aktardı.

DOSYAYA GİZLİLİK KARARI GETİRİLDİ

Taşlıoğlu, "Bu sabah öğrendiğimiz kadarıyla dosya hakkında gizlilik kararı verilmiş. Bunun, müvekkilimin İBB davasında sanık olmasıyla ilgili olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kaydetti.

Erhan Karaal’ın yakın zamanda herhangi bir tehdit almadığını, kimseyle bir ticari veya şahsi husumetinin bulunmadığını belirten Taşlıoğlu şunları söyledi:

"Bize yöneltilen soruların başında, müvekkilimin herhangi bir husumetinin olup olmadığı geliyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla, ayrıca kendisiyle davaları nedeniyle yakın temas halinde olduğum için de söyleyebilirim ki; herhangi bir kişiyle husumeti olduğuna, tehdit edildiğine ya da rahatsız edildiğine ilişkin bir bilgimiz yok. Kendisi böyle bir endişe taşıdığını da bize hiç yansıtmadı. Ailesinin de bu konuda herhangi bir bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle olayın neden gerçekleşmiş olabileceğine dair şu aşamada sağlıklı bir tahminde bulunmak da mümkün görünmüyor."

Kaynak: Haber Merkezi