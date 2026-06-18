İBB Yöneticisi İstanbul'un Göbeğinde Kaçırıldığı Anının Görüntüsü Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karaal’ın araca bindirildiği ve kaçırıldığı anlar yer aldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran akşamı Maltepe’de evinin önünden henüz kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

KAÇIRILMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler tarafından Karaal’ın bulunması ve şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatılırken, olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Karaal’ın araca bindirildiği ve ardından aracın sokaktan hızla uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İHA

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