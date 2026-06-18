CHP YDK'dan Kritik Viraj: Gökhan Günaydın'ın Tedbiri Kalktı, Grup Başkanvekilliğine Dönüyor
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, partiyi sarsan disiplin sürecinde kritik bir karara imza attı. Kesin ihraç istemiyle sevk edildikleri için grup başkanvekilliği görevleri düşen iki isimden Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın’ın meclisteki görevine dönmesi beklenirken, Ali Mahir Başarır’ın da aralarında bulunduğu diğer isimlerin tedbir hali devam ediyor.
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Kaynak: Haber Merkezi
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