CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir İstifa Etti
CHP'den 'mutlak butlan' krizinin ardından bir ilk yaşandı. İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Özdemir, 2024 yılında İYİ Parti'den CHP'ye katılmıştı.
2023 yılında İYİ Parti’den İstanbul milletvekili olarak seçilen, 2024 yılı Ekim ayında ise Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan Özdemir, CHP üyeliğinden ayrıldı.
İSTİFASI TBMM İNTERNET SİTESİNE İŞLENDİ
Özdemir, istifa açıklamasında “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.” ifadelerini kullandı.
Özdemir, TBMM'nin internet sitesinde 'Bağımsız Milletvekili' listesinde yer aldı.
CHP'NİN KOLTUK SAYISI '137'YE' DÜŞTÜ
Bu gelişmenin ardından CHP'nin TBMM'deki koltuk sayısı resmi olarak 137'ye düştü.
Bununla birlikte 'mutlak butlan' kararıyla Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından toplanan CHP MYK toplantısında tedbirli olarak ihraç talebiyle YDK'ya sevk edilen 9 milletvekilinin üyelikleri de Yargıtay sisteminden silinmişti. 9 milletvekiliyle birlikte bir vekilin de istifası sonucu mevcut CHP grubunun milletvekili sayısı 128'e inmiş oldu. Ancak TBMM internet sitesinde söz konusu 9 milletvekili halen CHP grubu bünyesinde yer alıyor.
İHRAÇ TALEBİYLE YDK'YA SEVK EDİLEN İSİMLER
Ali Mahir Başarır - Mersin Milletvekili
Gökhan Günaydın - İstanbul Milletvekili
Veli Ağbaba - Malatya Milletvekili
Özgür Karabat - İstanbul Milletvekili
Burhanettin Bulut - Adana Milletvekili
Nurhayat Altaca Kayışoğlu - Bursa Milletvekili
Umut Akdoğan - Ankara Milletvekili
Ensar Aytekin - Balıkesir Milletvekili
Turan Taşkın Özer - İstanbul Milletvekili
Kaynak: ANKA