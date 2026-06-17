CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir İstifa Etti

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2023 yılında İYİ Parti’den İstanbul milletvekili olarak seçilen, 2024 yılı Ekim ayında ise Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan Özdemir, CHP üyeliğinden ayrıldı.

İSTİFASI TBMM İNTERNET SİTESİNE İŞLENDİ

Özdemir, istifa açıklamasında “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.” ifadelerini kullandı.

Özdemir, TBMM'nin internet sitesinde 'Bağımsız Milletvekili' listesinde yer aldı.

CHP'NİN KOLTUK SAYISI '137'YE' DÜŞTÜ

Bu gelişmenin ardından CHP'nin TBMM'deki koltuk sayısı resmi olarak 137'ye düştü.

Bununla birlikte 'mutlak butlan' kararıyla Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından toplanan CHP MYK toplantısında tedbirli olarak ihraç talebiyle YDK'ya sevk edilen 9 milletvekilinin üyelikleri de Yargıtay sisteminden silinmişti. 9 milletvekiliyle birlikte bir vekilin de istifası sonucu mevcut CHP grubunun milletvekili sayısı 128'e inmiş oldu. Ancak TBMM internet sitesinde söz konusu 9 milletvekili halen CHP grubu bünyesinde yer alıyor.

İHRAÇ TALEBİYLE YDK'YA SEVK EDİLEN İSİMLER

Ali Mahir Başarır - Mersin Milletvekili

Gökhan Günaydın - İstanbul Milletvekili

Veli Ağbaba - Malatya Milletvekili

Özgür Karabat - İstanbul Milletvekili

Burhanettin Bulut - Adana Milletvekili

Nurhayat Altaca Kayışoğlu - Bursa Milletvekili

Umut Akdoğan - Ankara Milletvekili

Ensar Aytekin - Balıkesir Milletvekili

Turan Taşkın Özer - İstanbul Milletvekili

Kaynak: ANKA