İZBAN’daki Dehşetin Arkasındaki Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı! Güvenlik Görevlisinin Ölümünde Yürek Yakan Detaylar

İzmir İZBAN’da sigara içtiği için kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp ederek ölümüne sebep olan Mehmet Dinçer'in 'Hırsızlık', 'Hakaret' ve 'Memura mukavemet' gibi 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Dinçer’in benzer iki ayrı olaya daha karıştığı ve tutuklandığı, bayramda infaz yasası kapsamında tahliye olduğu öğrenildi.

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İZBAN’da güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Seydihan Alsaç, 37 yaşındaki Mehmet Dinçer'i sigara içtiği gerekçesiyle uyarmış, aralarında çıkan tartışma göğsünden başından darbe alarak yere yığılmıştı. Hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

İZBAN’daki Dehşetin Arkasındaki Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı! Güvenlik Görevlisinin Ölümünde Yürek Yakan Detaylar - Resim : 1

1,5 YIL ÖNCE KALP AMELİYATI OLMUŞ

Kahreden olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin 1,5 yıl önce ameliyatla kalp kapakçığının değiştiği ve aldığı yumruk darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

İZBAN’daki Dehşetin Arkasındaki Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı! Güvenlik Görevlisinin Ölümünde Yürek Yakan Detaylar - Resim : 2

İNFAZ YASASIYLA CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Seydihan Alsaç’ın ölümüne sebep olan şüpheli Mehmet Dinçer’in Dinçer'in 'Hırsızlık', 'Hakaret' ve 'Memura mukavemet' gibi 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Dinçer’in infaz yasası kapsamında tahliye olduğu bilgisine ulaşılırken İZBAN’da daha önce de benzer olaylara karıştığı tespit edildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi 4 çocuk babası Seydihan Alsaç, İzmir Buca Yıkık Kemer Ulu Camii'nde kılınan cenaze töreni sonrasında Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İZBAN’daki Dehşetin Arkasındaki Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı! Güvenlik Görevlisinin Ölümünde Yürek Yakan Detaylar - Resim : 3

'AĞIR CEZA ALMASINI İSTİYORUZ'

Güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın kardeşi Ayhan Alsaç, olayın peşini bırakmayacakları belirterek şunları söylemişti: İZBAN'da yaşanan bu tür olayların artık son bulmasını istiyoruz. Özellikle madde bağımlısı kişilere yönelik gerekli müdahalelerin yapılması gerekiyor. Kardeşimin ölümüne neden olan şüphelinin en ağır cezayı almasını istiyoruz.

İZBAN’daki Dehşetin Arkasındaki Korkunç Gerçek Ortaya Çıktı! Güvenlik Görevlisinin Ölümünde Yürek Yakan Detaylar - Resim : 4

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Kaynak: DHA-İHA

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