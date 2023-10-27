İYİ Partili Üçok'tan Adalet Bakanı'na Can Atalay tepkisi: Senin bakan yapanın da Allah belasını versin

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, AYM'nin Can Atalay hakkında hak ihlali kararı vermesine rağmen hala tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

Yerel mahkeme bu ikinci kez AYM'nin kararını görüşmek üzere topladı. Yerel mahkemenin görüşmesinin hala bir sonuç çıkmazken İYİ Partili Ahmet Zeki Üçok, eleştiri oklarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yöneltti.

X hesabından paylaşımda bulunan Üçok, "Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; "Gerekçeli kararı gördükten sonra bir açıklama yapmak gerek. “ demişsiniz. Sayın İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Mesut Özdemir; “Can Atalay hakkında ki AYM kararının yeniden yargılama sebebi olduğunu, ama Can Atalay’la ilgili böyle bir işleyiş olmayacağını, sadece durma kararı verilip verilmeyeceğinin görüşüleceğini.” söylemişsin ve Anayasa Mahkemesinin “derhal salıverilmesi” kararının hiç bir önemi yokmuş gibi karar almadan çekip evine gitmişsin" dedi.

Üçok, sözlerine şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi tutuklu/hükümlüler hakkında ihlal kararı verdiğinde haksız yere bir gün dahi hapis yatmasınlar ve hemen tahliye edilsinler diye gece gündüz demeden kısa kararı derhal ilgili yerel mahkemeye gönderir. Sayın Bakan Yılmaz Tunç ve Mahkeme Başkanı Mesut Özdemir, her ikinizde yılların hukukçuları olarak bunu gayet iyi bildiğiniz halde hukuku yok sayıp, Can Atalay’ın bir kaç gün daha hapis yatmasına göz yumuyorsunuz. Fetöcülerin benzer hukuksuzlukları yüzünden beş yıl haksız yere hapis yatan birisi olarak, SENİ BAKAN YAPANINDA, MAHKEME BAŞKANI YAPANINDA, ALLAH BELASINI VERSİN DİYORUM."