Erdoğan'dan '100'üncü yıl' mesajı: Yer gök bayrak olsun

Erdoğan mesajında "Vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Erdoğan'dan '100'üncü yıl' mesajı: Yer gök bayrak olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in 100'üncü yaşı için bir mesaj paylaştı.

Erdoğan paylaşımda, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'imizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadesini kullandı.

Erdoğan, 100'üncü yıla atıfla saat 20.23'te yaptığı paylaşımda Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

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