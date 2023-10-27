Büyük Filistin Mitingi için Metro ve Marmaray ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın İstanbul, İzmir ve Ankara'da metro ve marmaray'da ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla; 28 Ekim Cumartesi günü 'Büyük Filistin Mitingi'nde Gazze'ye ses olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması için İstanbul'da Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatleri ücretsiz olacak. Ayrıca Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN banliyö tren seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek. Zulme karşı sesimizi en yüksek şekilde çıkarmak için bütün vatandaşlarımızı 'Büyük Filistin Mitingi'ne bekliyoruz" dedi.