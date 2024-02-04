İYİ Parti'den seçilip AKP'ye geçen başkan yeniden aday gösterilmedi

K Parti ve Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Aydın'ın 12 ilçesinden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu. Listede Nazilli sürprizi yaşandı.

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısı Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi için Mustafa Savaş'ı aday gösteren AK Parti'nin ilçe adayları ise şöyle:

- Bozdoğan / Ufuk Altıntaş (Mevcut belediye başkanı)

-Buharkent / Mehmet Erol (Mevcut belediye başkanı)

- İncirliova / Aytekin Kaya (Mevcut belediye başkanı)

- Koçarlı / Nedim Kaplan (Mevcut belediye başkanı)

- Köşk / Nuri Güler (Mevcut belediye başkanı)

- Kuyucak / Metin Ertürk (Geçen yıl milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti)

- Karpuzlu / Hilmi Dönmez (MHP’li mevcut belediye başkanı)

- Çine / Ali Dinçer

- Nazilli / Esat Ergüler

- Kuşadası /Esat Altungün

- Didim'de / Kadri Kabak

- Yenipazar / Kıvanç İşbilen

İYİ PARTİ'DEN SEÇİLMİŞTİ

30 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olarak İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan, Kasım 2022'de AK Parti'ye geçmişti. Özcan'ın rozetini TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın taktı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Özcan'a tepki gösterip 'hakkımı helal etmiyorum' demişti.

ERDOĞAN'LA FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Kürşat Engin Özcan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın hakkında 'ihale usulsüzlüğü'nden soruşturma izni vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp sosyal medya hesabından birlikte çakilmiş fotoğrafını yayınlamıştı.