Bu kez de Eskişehir'deki TOKİ mağdurları seslendi: Kim elimizi tutarsa ona destek veririz

Eskişehir’de Ulus Anıtı önünde bir araya gelen TOKİ mağduru vatandaşlar basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Gürol Yer, İYİ Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Melih Aydın, İYİ Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Emine Edizgil ve mağdur olan vatandaşlar katıldı.

“SABİT ÖDEME HAKKIMIZI GERİ İSTİYORUZ”

Toki mağdurları adına açıklama yapan Neslihan Aras şunları söyledi:

“Hiçbirimiz yalnız değiliz. Biz Eskişehir TOKİ mağdurları olarak hala haklarımızı arıyoruz. Sesimizi duyurabilmek adına her çareyi denesek de siyasiler kulaklarını bize karşı tıkamış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığımız yüzlerce mektup bile Cumhurbaşkanı’na ulaşmayarak Cimer cevabı olarak bize geri döndü. Bu cevap malumun ilanı olan, aradan geçen 5 yıllık enflasyonun tarafımıza yansıtılacağı, KDV oranının yüzde 10 olacağı ve ödemelerin 180 ay memur maaş artışlı olacağının tebliğidir. Biz hibe değil Cumhurbaşkanımızın söz verdiği ve elimizden alınan yüzde 1 KDV ve 0,49 faizli sabit ödeme hakkımızı geri istiyoruz. Mamuca Toki mağdurları olarak ödemeler konusunda mağdur olmamızın yanında 2 bin 297 konut yapıldığı için 153 kişinin de ev sahibi olma hakları ellerinden alınmıştır. 153 eksik konutunda bir an önce tamamlanıp vaat edilen ödeme koşullarıyla hak sahiplerine verilmesi gerekmektedir.

“KİM ELİMİZİ TUTAR, KİM OMUZ VERİRSE BİZ DE ONA DESTEK VERİRİZ”

Bu sıkıntılarımızın çözümü için Meclis’te önerge verildi ancak AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Biz de haklarımız verilmezse sandıkta oy vermeyi reddediyoruz. Bunun göz ardı edilmemesi gerekli. Eskişehir’de Mamuca Toki mağdurlarının haklı mücadelesinde yanımızda olmayan ve mahkeme süreciyle evlerin yapım süresini uzatan bu yüzden evlerin fiyatlarının yükselmesine sebep olan Odunpazarı Belediyesi ve yüzde 1 KDV'yi yüzde 10’a çıkaran, 0,49 faizle sabit ödemeyi elimizden alan iktidar başta olmak üzere mağduriyetimiz giderilmeden hiçbir siyasiye ve adaya oy yok. Bundan sonra sloganımız çözüm yoksa oy yok. Haklarımızı alana kadar yani verilen sözler tutulana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Seçimlere kadar kim sesimizi duyar, kim elimizi tutar, kim omuz verirse biz de ona destek veririz. Bize sırt dönenlere sadece Mamuca hak sahipleri değil bizlerin eşi dostu, akrabası, yakın çevresi de sandıkta sırt dönecektir.

“SEÇİMİ KAZANMAK İSTİYORLARSA BİZİMLE DE MASAYA OTURACAKLAR”

İBB Adayı Murat Kurum, Toki Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca ve Toki yetkilileri ile İstanbul’da Tuzla Mağdurlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Demek ki İstanbul’u kazanmak bu kadar önemli ki seçilmek uğruna hepimizin hakkı olan yüzde 1 KDV Tuzla’ya verilmiş ayrıca ev fiyatları üzerinden yüzde 25 indirim yapılmıştır. Sabit ödeme hakkı verilmediği için temsilciler toplantıyı terk etti. Bu mağduriyet sadece Tuzla’ya has değildir. O zaman Eskişehir’de de seçimi kazanmak istiyorlarsa bizimle de masaya oturacaklar. Tekrarlıyoruz çözüm yoksa oy yok.”

“BİZ YURTTAŞLARIMIZI OY VERDİĞİ PARTİYE GÖRE AYIRMIYORUZ”

Vatandaşlara seslenen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın şunları söyledi:

“Ben CHP Grup başkanvekiliyim ama burada eminim ki diğer tüm siyasal partilere oy veren arkadaşlarımız var. Biz yurttaşlarımızı oy verdiği partiye göre ayırmıyoruz. Yurttaş kamu hizmetinden eşit ölçüde pay alması gereken hizmet alması gereken insanlardır. Bizlerin başının tacıdır. Olayınızı incelediğimizde gördüğümüz şudur: Devlet size bir söz veriyor diyor ki 'KDV’yi yüzde 1’den yapacağım, faiz oranınız yüzde 0,49 olacak ve evlerinizi kısa sürede teslim edeceğim.' Arkadaşlar bir iki firma arasında, iki yurttaş arasında bilen bir konuşma, anlaşma yapıldığında o anlaşmaya uymayan bir diğerini ayıplamak ve mahkemeye vermek gibi haklara sahiptir. Koskoca devlet size diyor ki, 'Ben artık bunlardan vazgeçtim ve size memur maaşlarına yapılacak zam oranında zam yapacağım.'

“MELİS’E GETİRMEK ÜZERE ÇÖZÜM GETİRSİNLER, BİZ ONLARI DESTEKLEYECEĞİZ”

Bize sevgili başkanımızın dediği gibi bundan 10 gün evvel Kayseri’den, Eskişehir’den, İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den sizin gibi konut mağdurları olan TOKİ mağdurlarımızın arkadaşlarımızın temsilcileri geldi. Dedim ki ‘iktidar partisine gidin’, muhalefet partisi diyor ki, ‘sorunu iktidar partisi çözsün’, muhalefet de oylarını versin. Yani Melis’e getirmek üzere çözüm getirsinler, biz onları destekleyeceğiz. Eğer iktidar partisi bunları yapmazsa biz bir kanun teklifi hazırlayalım, hazırladığımız kanun teklifini size gönderelim burada revize yapmanız gereken ne varsa yapın, yani bizim kanun teklifimiz olmasın sizin kanun teklifiniz olsun. Biz de bunu Meclis’e getirelim ve her platformda destekleyelim.

“SEN DAHA DEPREMDE YIKILAN KONUTLARIN YÜZDE 5’İNİ TESLİM ETMEDİN”

Şunu biliniz 31 Mart 2024’te seçimler var. Ona da yaklaşık 50 günümüz kaldı. 50 gün içinde birbiriyle hiçbir ilişkisi olamayan inanılmaz sözler veriyorlar. Ne yapacaklarmış 500 bin konut yapacaklarmış. Sen daha depremde yıkılan konutların yüzde 5’ini teslim etmedin. 2019’da söz verdiğiniz konutları teslim etmedin. O halde hangi siyasal partiye ait olursanız olun, önce devletin ve devleti temsil eden eski bakanları, bugünün adaylarını sözlerini tutma konusunda bir çağrı yapalım hep beraber. Yurttaşın mağduriyetine son ver kardeşim. Bu işin arkasında duralım hep beraber.

“BİZ SİZİNLE BERABERİZ. HAKLI MÜCADELENİZDE YANINIZDAYIZ”

Ben dün Meclis’te verdiğim sözü burada arkadaşlarımın huzurunda tekrar ediyorum. CHP bu meseleyi kendi meselesi gibi görüyor ama siyasal bir mesele haline getirmek istemiyor. Yani buradan bir siyasal çıkar sağlamak istemiyor. Tam tersine siz derseniz ki ‘yürü CHP önümüzde' yürüyelim. 'Arkamızda yürü' yürüyelim. 'Yürüme', yürümeyelim. Yeter ki sizin mağduriyetiniz giderilsin. Biz sizinle beraberiz. Haklı mücadelenizde yanınızdayız.”