Özel'den Hataylı depremzedelere tehditvari cümleler sarf eden Erdoğan'a sert cevap: Bu adamın kalbi yok

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da yaptığı konuşmada "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?" ifadelerini kullanmıştı.

İzmir'de, müşteri olarak taksiye binen Delil Aysal tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesine taziye ziyaretine giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaret bitimi Erdoğan'a yanıt verdi.

Özel şunları söyledi:

"Hepimizin yüreği hala yanıyor. Bu meseleyi siyasete alet etmek istemem. Ancak Erdoğan'ın 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?' ifadeleri; gerçekten vicdan, akıl, yürek sahibi kimsenin bırakın söylemeyi, duymaya bile tahammül edemeyeceği sözler. Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu? Kalbinin yerinde taş var demek ki bu adamın, kalbi yok!"

Kaynak: Gerçek Gündem