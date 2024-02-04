HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, HAMAS lideriyle buluştu

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, HAMAS lideriyle buluştu

Bugün Batman’da düzenlenen "Büyük Kudüs Yürüyüşü"ne katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Heniyye, Filistin ve Gazze'de yaşananlarla ilgili son durum hakkında Yapıcıoğlu'na bilgi verdi.

Gazze'nin direnmeye devam ettiğini belirten İsmail Heniyye, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, yaralıların tedavilerinin sağlanması, Gazze için düzenlenen kitlesel destek etkinliklerinin ve küresel çaptaki boykotun devam ettirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Heniyye'ye desteklerini ifade eden HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise Gazze için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada görüşmenin yeri ve zamanına ilişkin bilgi verilmedi. HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, HAMAS lideriyle buluştu

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