İYİ Parti'de Bir İstifa Daha! Zehir Zemberek Sözlerle Ayrıldı

İYİ Parti’den Talas Belediye başkan adayı olan Göker Gözütok, partisinden istifa etti. Gözütok istifa açıklamasında "Muhalefeti yapıyormuş gibi yapmam" ifadesini kullandı.

İYİ Parti'de Bir İstifa Daha! Zehir Zemberek Sözlerle Ayrıldı

31 Mart yerel seçimleri sonrası istifa depreminin yaşandığı İYİ Parti'de bir istifa daha yaşandı. Yerel seçimlerde İYİ Parti’den Talas Belediye başkan adayı olan Göker Gözütok, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Gözütok'un açıklaması şöyle:

"İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Kendi nefsimi milletin çıkarlarının önüne koymam. İnanmadığım yolda yürümem. Muhalefeti yapıyormuş gibi yapmam."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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