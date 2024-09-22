İYİ Partililerden 'İstifa' Yorumu: 'Arınma Olarak Görüyoruz'

İYİ Parti 43 milletvekili ile Meclis’e girdi ancak geçen 16 ayda 13 milletvekili kaybetti. En son istifa eden milletvekilleri Dursun Ataş ve Ümit Özlale oldu. Kayseri Milletvekili Dursun Ataş istifasını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu ancak açıklamada “gerekli ve kaçınılmaz” olduğunu söylediği istifanın nedenini söylemedi. İzmir Milletvekili Ümit Özlale de sadece “Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum” demekle yetindi. Her iki istifa da parti yöneticilerinde büyük şaşkınlık yarattı.

"İSTİFALARI ARINMA OLARAK GÖRÜYORUZ"

Gazete Duvar'da yer alan kulis haberine göre, kurultay öncesi ve sonrası gelen istifaların belki anlaşılabileceğini ancak şu an gerçekleşen istifalara anlam veremediklerini söyleyen partililerden, “Bir gerekçe, açıklama yoksa burada sadece kişisel nedenler, kimi çıkar hesapları vardır. Bu durumda yaşanan istifaları arınma olarak görüyoruz” değerlendirmeleri geliyor. İYİ Parti’nin Meclis’in yasama çalışmalarına başlayacağı 1 Ekim’in ardından daha yoğun bir saha çalışmasına başlayacağı, kuruluş yıldönümü olan 25 Ekim’de de büyük bir törenle yeni dönemin yol haritasının kamuoyuyla paylaşılacağı kaydediliyor.

Kaynak: Gazete Duvar