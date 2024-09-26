İşçi Servisi Kaza Yaptı: Yaralılar Var

Kütahya'da, Ali G., yönetimindeki otomobil benzin almak için dönüş yaptığı sırada, İnegöl’den Domaniç’e gelmekte olan M.T. (60) idaresindeki servis otobüsü çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Ali G., ile yolcu Şerife G., Tuğba G., Elfin Ö. ve Ayşe B., yaralandı. Servis otobüsünde ise Zehra Ş., Aygül Y., Cennet C., Emine K. ve Murat K., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Domaniç Belediyesine ait kurtarma aracı ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan bazı yaralılar, Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA