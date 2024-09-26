Şaka Değil Gerçek! SGK'dan 1 Kuruşluk Borca Haciz

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1 kuruşluk borç için başlattığı icra belgesini yayınladı. SGK'nın, 4 kuruş gecikme faizi işleyen borç için yapılan dosya masrafı 175 lira tuttu.

Cenkci'nin 'Şaka Değil Gerçek' notuyla paylaştığı belgeye göre, 1 kuruş borcu olan bir kişiye haciz işlemi başlatıldı. 1 kuruşluk borca 4 kuruş gecikme zammı ve 175 lira da dosya masrafı eklendi; toplam borç 175,05 TL'ye çıktı.

Cenkci'nin paylaşımı şöyle: