Şaka Değil Gerçek! SGK'dan 1 Kuruşluk Borca Haciz
SGK, 1 kuruşluk borç için haciz işlemi başlattı. 4 kuruş gecikme faizi işleyen borç için yapılan dosya masrafı 175 lira tuttu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, yaşadıklarını "Şaka değil gerçek" notuyla paylaştı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1 kuruşluk borç için başlattığı icra belgesini yayınladı. SGK'nın, 4 kuruş gecikme faizi işleyen borç için yapılan dosya masrafı 175 lira tuttu.
Cenkci'nin 'Şaka Değil Gerçek' notuyla paylaştığı belgeye göre, 1 kuruş borcu olan bir kişiye haciz işlemi başlatıldı. 1 kuruşluk borca 4 kuruş gecikme zammı ve 175 lira da dosya masrafı eklendi; toplam borç 175,05 TL'ye çıktı.
Cenkci'nin paylaşımı şöyle:
Şaka Değil, Gerçek❗️— Mehmet Akif Cenkci (@ma_cenkci) September 26, 2024
SGK’dan 1 Kuruş Borca Haciz❗️
✅ Borç Aslı 0,01 TL
✅ Gecikme Zammı ve Cezası 0,04 TL
✅ Takip Dosya Masrafı 175,00 TL
✅ Toplam Borç 175,05 TL @csgbakanligi @sgksosyalmedya #SGK #SosyalGüvenlik pic.twitter.com/QP6WcXVET6