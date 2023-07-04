İYİ Parti yönetimi belli oldu: Kritik isimler liste dışı

İYİ Parti'de geçen haftalarda gerçekleşen ve Genel Başkan Meral Akşener'in parti içine yönelik sert mesajlar verdiği kongrenin ardından partinin yönetimi şekillendi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda Akşener, kendisine yakın kurmaylara yer verdi. Partiyi birlikte kurduğu ve ülkücü kökenleriyle tanınan Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu gibi isimler Başkanlık Divanı'nda yer almadı.

MHP'nin önemli isimlerinden eski Grup Başkanvekili Oktay Vural, Siyasi İşler Başkanı oldu.

MECLİS YÖNETİMİNDELER

Ankara Milletvekili Koray Aydın partinin grup başkanı olarak seçilmişti. İYİ Parti'nin Meclis Grup Başkanvekilleri Erhan Usta ve Müsavat Dervişoğlu da yeni dönemde grup başkanvekili olarak görevlerine devam edecek.

"HESAP SORACAĞIM" SÖZLERİ

Olağan kurultayda yeniden genel başkan seçilen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Hesap veriyorum, hesap soracağım sonra. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Hadsizlik, saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek" uzun süre tartışılmıştı.

İşte Başkanlık Divanı:

Kaynak: Gerçek Gündem