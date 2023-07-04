SAS Holding dosyasında yeni gelişme: 12 bin yıla yakın ceza istendi

SAS Holding A.Ş., 2 yıl önce yaşanan cinayet ve intihar ile gündeme geldi. Yüksek kazanç vaadi ile 3 bin 254 kişiden para toplanan sistemde alacaklı olduğunu iddia eden 4-5 kişilik grup, SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan’ın elindeki para dolu çantayı gasp etmek istedi.

Koçan, parayı vermemek için direnince silahlı saldırganlar, başından vurdukları Koçan’ı öldürdü. Eski eşinin öldürüldüğü haberini alan SAS Holding’in kurucusu Süleyman Aydın ise cinayetten birkaç saat sonra yaşadığı binadan aşağı atlayarak yaşamına son verdi.

MASAK İHBAR ETTİ

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Sibel Koçan’ın öldürülmesine ilişkin dava devam ederken, MASAK’ın ihbarı sonrası başlatılan ‘dolandırıcılık’ soruşturması ise tamamlandı.

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 293 sayfalık iddianameye Halktv.com.tr ulaştı. İddianamede 2 bin 963 kişi şikâyetçi konumda. 71 kişi ise sanık konumda. Sanıklar arasında, 15 Haziran 2021’de Sas Holding binası önünde öldürülen Sibel Koçan’ın kardeşi Sema Koçan da yer aldı.

SEMA KOÇAN İLE BİRLİKTE 6 KİŞİ FİRARİ

Soruşturma kapsamında 62 kişi tutuklanırken Havva Kökdemir, Ökkeş Kökdemir, İsa Ergenç, Mehmet Aksu, Ökkeş Kökdemir ise Sema Koçan’ın ise firari konumda oldukları anlaşıldı.

İddianamede, SAS Holding AŞ ve bağlı şirketler üzerinde kurulan sistemin, piramit satış sistemi olduğu kaydedildi. Sisteme para yatıran çok sayıda kişinin “Çok güzel bir iş var. Çok para kazanmak ister misin?” telkini ile sisteme yönlendirildiği kaydedildi.

İddianameye giren, Ticaret Bakanlığı müfettişleri raporunda da, sisteme üyelik için belirlenen paketlerden satın alınması gerektiği kaydedildi.

İddianameye göre sistemde toplanan para 82 milyon 575 bin 549 lira oldu. Yatırımcılara ödenen para ise 56 milyon 472 bin lira oldu. Ancak dosyaya giren bilirkişi raporunda, ise toplanan paranın 145 milyon 650 bin lira olduğu kaydedildi.

‘MİLYONERLER GRUBU’ ÖRGÜT YÖNETİMİ ÇIKTI

İddianamede, örgütün kurucusu Süleyman Aydın’ın intiharına ilişkin takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

Örgütün iki numaralı ismi Sibel Koçan’ın ise öldürüldüğü bilgisine yer verilen iddianamede örgüt yöneticilerinin is şu isimlerden oluştuğu kaydedildi:

Mehmet İldem, Mine (Karaboz) Çalışkan, Nurullah Kavak, Ökkeş Kördemir, Zeki Asi, Erhan Kaçmaz, Abdulkadir Okulevi, Havva Kördemir Fatma Gökdemir, Remzi Çetin, Erkan Uzma, Sefa Kurban, Cafer Birdal, Havva Cemre Demir, Metin Aver, Ayhan Topçu, Ceylan Pınar Yılmaz, Özlem Çeri, Fahri Saatçi, Mihraç Kökten ve Aşkın Nazlı Sağır. Geçen günlerde tutuklanan Mine Çalışkan, örgütün kasası olarak biliniyordu. Örgüt yöneticisi konumundaki kişiler, ‘Milyonerler grubu üyeleri’ olarak da anılıyordu.

DOLANDIRILAN HER KİŞİ İÇİN AYRI CEZA

İddianamede, sanıkların, “Suç işlemek amacı ile örgüt kurma” ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçu kapsamında yargılanmaları talep edildi. Örgüt yöneticilerine istenen ceza ise 11 bin 748 yıldan 23 bin 970 yıl arasında değişiyor. Dolandırılan her bir kişi için ayrı bir ceza verilmesi istendiği için, talep edilen hapis cezası da yıl olarak, yüksek çıkıyor.