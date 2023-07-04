‘Değişim manifestosu’nda İmamoğlu detayı: Bu gece yayımlanabilir

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu sonrası başlayan 'değişim' tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ilk olarak 15 Mayıs sabahı değişim ateşini yakmıştı. Daha sonrasında yaptığı açıklamalarda sık sık değişim vurgusu yapan İmamoğlu’nun yeni adımı ise bir web sitesi olacak.



Gözler İmamoğlu'nun yayımlayacağı manifestoya çevrildi.

İMAMOĞLU NE AÇIKLAYACAK?

Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre, İmamoğlu ve ekibinin hazırladığı ‘‘manifestonun” dün açıklanması bekleniyordu. Yapılacak açıklama Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yine ‘değişim’ talebiyle Ankara’ya başlattığı yürüyüşü nedeniyle ertelendi.

Türkiye Gönüllüleri’nin bu açıklamanın neresinde olacağı, olması gerekip gerekmediği konularında ise ihtilaflar var. Ayrıca ‘değişim manifestosu’ olarak nitelendirilen açıklamada İmamoğlu’nun isminin geçip geçmeyeceği de tartışılan konular arasındaydı.

Edindiğimiz bilgilere göre, açılanacak metinde İmamoğlu’nun adı geçmeyecek. Açıklanacak olan metinde, ‘‘Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP'de başlayacak kararlı bir değişim iradesi; politik tutumları sorgulama, parti içi demokrasiyi kurumsallaştırmayı başardığı ölçüde muhalefetin genelinde bir yenilenme ve muhalefet evrenini büyütme iradesi büyütme iradesi çıkaracaktır.’’ ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca yapılacak duyurunun ve web sitesinin bu gece açıklanacağı ancak ayrıntılı bir metin olmayacağı öne sürüldü. Gerçek Gündem’ konuşan CHP’li isim, ‘‘Bu yayımlanacak metin beklenti yaratmasın, asıl manifesto daha sonra’’ dedi. Veli Ağbaba da dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nden ciddi etkisi olan kişilerin bu sürece dahil olması bekleniyor.

KİM, NE DEDİ?

İmamoğlu'nun bir deklarasyon yayımlayacağı iddiasına ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yapan gazeteci Gürkan Hacır, bugünü (4 Temmuz Salı) işaret ederek, "İmamoğlu yarın deklarasyon açıklayacak. Kılıçdaroğlu’na karşı olan muhaliflerin bir kısmının bu deklarasyon etrafında toplanması bekleniyor. Yarın bazı ilginç isimleri de duyabiliriz. CHP tamamen içe döndü" ifadelerini kullandı.



CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Üzülerek söylüyorum ki partimizde değişen tek şey; isimler. Eskilerin dediği gibi her şey eski tas eski hamam (nokta)" diye konuştu.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da dün gece Tiwitter hesabından, “Yarın ilginç bir gün olacak” mesajını paylaştı.



Gazeteci Aytunç Erkin, Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İstanbul’da bir araya geldiğini, ‘Değişimciler buluştu’ başlıklı haberinde duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem