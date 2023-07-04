Karayalçın: SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa bunun yanında olmam

Ana muhalefet partisinin önde gelen isimlerinden, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, partinin yeniden kurulacağına dair iddialara tepki gösterdi: "Benim için kırmızı çizgi CHP'nin bütünlüğüdür ve bunu zora sokacak, halel getirecek hiçbir girişimi kabul etmem."

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Karayalçın: SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa bunun yanında olmam

CHP'de ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47.82'yle kaybettiği seçimin ardından başlayan 'değişim' tartışmaları sürerken dikkati çeken bir iddia ileri sürüldü: "SHP yeniden kurulabilir."

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses, geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığı 'kulis haberde' partinin yeniden canlandırılacağı ve CHP içindeki bazı isimlerin de katılım sağlayacağını öne sürdü. 

İddiayla ilgili olarak en net açıklama ise, SHP'nin son genel başkanı CHP'li Murat Karayalçın'dan geldi. 

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in aktardığına göre Karayalçın, "Benim için kırmızı çizgi CHP'nin bütünlüğüdür ve bunu zora sokacak, halel getirecek hiçbir girişimi kabul etmem. Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam" dedi.

Eski CHP İstanbul Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş da kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

"CHP'nin sorunları CHP içinde kalınarak çözülmelidir. 'CHP'de istediğimiz olmazsa gider SHP’yi yeniden kurarız' demek ve bunun için bazı isimlere 'kuruculuk görevi' vermek, hırsın aklın önüne geçmesinden başka bir şey değildir... 'SHP'yi kuracağım' diye zemin yoklayan ve görev alan arkadaşımız da böyle tarihsel bir vebalin altına girmemelidir. 2024 yerel seçimlerini ‘birlik içinde’ kazanmak zorundayız."

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