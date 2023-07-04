'Fransızca öğrenin' tavsiyesi alan akademisyen Bağrıaçık, o anları anlattı

Avukat Kerim Üster'in canlı yayında Sorbonne'da doktora tezi hazırlayan, akademide Fransızca ve İngilizce dersler veren Deniz Bağrıaçık'a Fransızca öğrenmesini tavsiye etmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Bağrıaçık'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

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'Fransızca öğrenin' tavsiyesi alan akademisyen Bağrıaçık, o anları anlattı

Paris'te 17 yaşındaki gencin polis tarafından vurularak öldürülmesi Fransa'da sokakları karıştırmış, ülkede çok sayıda kişi gözaltına alınırken Türkiye'de de haber kanalları Fransa'da yaşananları ekranlara yansıtmıştı.

Geçen hafta Habertürk TV'de Fransa'daki olaylar konuşulurken ilginç anlar yaşanmıştı. Mehmet Akif Ersoy'un sunuculuğunu üstlendiği Ana Haber Bülteni'nde Avukat Kerim Üster'in France 24'te yorumculuk yapan, Sorbonne'da doktora tezi hazırlayan, akademide Fransızca ve İngilizce dersler veren Deniz Bağrıaçık'a yönelik sözleri şaşkınlığa uğratmıştı.

Bağrıaçık'a 'Fransızca bir öğrenin de' diyen Üster'e Mehmet Akif Ersoy; "Yayında ırkçılık gibi oldu. Fransızca öğrenmese ne olur? Bilmeyebilir, bilmese ne olur?" ifadeleriyle Üster'e tepki göstermişti. Üniversitede Fransızca dersler verdiğini hatırlatan Bağrıaçık; "Kimse Fransızca bilmek zorunda değil..." demişti.

Üster'in Dr. Bağrıaçık'a karşı konuşma tarzı sosyal medyada gündem olmuş ve 'mansplaining' (erbilmişlik) yaptığına dair çok sayıda tweet atılmıştı.

O ANLARI CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRDİ

Görüntülerin sosyal medyada çok sayıda paylaşılmasının ardından Deniz Bağrıaçık'tan yeni açıklamalar geldi. Halk TV canlı yayınında konuşan Bağrıaçık, 'Fransızcanızı ilerletebildiniz mi?' sorusuna 'Ben derdimi anlatabilecek kadar konuştuğumu düşünüyorum.' dedi ve şöyle devam etti:

"Böyle oluyor, bazı şeyleri çok içselleştiriyoruz. Ben o an 'erbilmişlik' olarak düşünmedim o anda. Cevabımı verip geçiyorum çünkü böyle durumlarda herkese de tavsiye ediyorum. Tartışma programlarında sakinliği korumak çok önemli yoksa tartışamıyoruz zaten. Farklı fikirlerde olmamız da çok güzel, birbirimizi besliyoruz. Zaten bu algoritmalarla bir yerlere hapsoluyoruz. Aradığımızın ötesine maalesef geçemiyoruz. Bazı şeyleri çok içselleştiriyoruz. Cenevre Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet konusunu çalıştım. İtiraf edeyim; inanın ben bile o şekilde düşünmemiştim. Bir de gündelik hayatta maalesef toplumsal cinsiyetin yansıması olan birçok farklı ayrımcılığa maruz kalıyoruz."

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