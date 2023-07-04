Fatih Altaylı: Narh koyarsınız

Gazeteci Fatih Altaylı, konut kiraları için getirilen yüzde 25 zam sınırını değerlendirirken dikkat çeken bir öneri dile getirdi: "Madem yüzde 25. Her yerde yüzde 25. Madem kiraya narh. O zaman her yere narh."

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Fatih Altaylı: Narh koyarsınız

Türkiye'de AKP hükümetinin politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor. Fiyat artışının en çok yaşandığı alanların başında ise konut kiraları geliyor. İktidar, zamların önünü yüzde 25 sınırlaması getirerek kesmeye çalışsa da ev sahipleri 'arka kapıdan' dolanarak kiracılara dayatmalarda bulunmaya devam ediyor.

Konu bugün gazeteci Fatih Altaylı'nın da gündemindeydi. Kendi ismini taşıyan internet sitesindeki yazısında "İktidar, kiraya yüzde 25 artış tavanının süreceğini açıkladı. Çok iyi" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"İktidar, kiraya yüzde 25 artış tavanının süreceğini açıkladı. Çok iyi.

O zaman zannederim aynı iktidar, tüm gıda ürünlerine, tüm enerji ürünlerine, tüm dayanıklı tüketim mallarına, tüm otomobil fiyatlarına, tüm ulaşım ücretlerine, konut fiyatlarına, kamuya iş yapan müteahhitlerin maliyet artış taleplerine, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın giderlerine ve tabii bütçesine de en fazla yüzde 25 artış yapacak veya yapılmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum.

Madem yüzde 25.

Her yerde yüzde 25.

Madem kiraya narh.

O zaman her yere narh."

fatihaltayli.com.tr'deki yazının tamamı.

(NOT: 'Narh koymak', ihtiyaç maddeleri için değişmez fiyat belirlemek anlamına geliyor)

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