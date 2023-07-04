Yeşil Sol Parti Sözcüsü: Dostlarımızı açıktan göreve çağırıyoruz

Yeşil Sol Parti'nin bu haftaki grup toplantısında Partinin eş sözcüsü İbrahim Akın kürsüde konuştu.

Yeşil Sol Parti Sözcüsü: Dostlarımızı açıktan göreve çağırıyoruz

Yeşil Sol Parti, Meclis Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Parti Sözcüsü İbrahim Akın, “Yeşil Sol Parti olarak bu düzenle sorunu olanların sesi, sözü olmaya, onlarla birlikte mücadele etmeye kararlıyız. Bu kararlılığı her yerde göstermeye çalışacağız. Sadece mecliste değil, hayatın her alanında birlikte, omuz omuza olacağız” dedi.

Akın devamında, montaj videonun yayınlanmasıyla hedef gösterilen ve tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında konuştu.

Akın, “Gazeteci Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması tecridin bir insanlık suçu olduğunu ortadan kaldıramaz. Tecrit suçtur! İktidara seslenmek istiyoruz; bu ülkede eşitlikçi, özgürlükçü bir ortamı inşa etmek istiyorsanız önce bu tecrit politikasından vazgeçin” dedi.

Akın şunları söyledi:

“Yeşil Sol Parti olarak bu düzenle sorunu olanların sesi, sözü olmaya, onlarla birlikte mücadele etmeye kararlıyız. Bu kararlılığı her yerde göstermeye çalışacağız. Sadece mecliste değil, hayatın her alanında birlikte, omuz omuza olacağız.

Örgütlerimizle yaptığımız değerlendirme sonrasında halkımızla birlikte mücadelenin güçlü bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dayanışmayı büyütmeye, yerel demokrasiyi güçlendirmek için bütün dostlarımızı açıktan göreve çağırıyoruz.

Sayın Öcalan üzerinde, barış sürecinden bu yana yıllardır çok ağır bir şekilde mevcut hukukun hiçbir yerine sığmayan tecrit politikası uygulanıyor. Bu tecrit bütün Türkiye’ye yayılmış bir şekilde gelişiyor. Bu, bir model haline gelmiş durumda.

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması tecridin bir insanlık suçu olduğunu ortadan kaldıramaz. Tecrit suçtur! İktidara seslenmek istiyoruz; bu ülkede eşitlikçi, özgürlükçü bir ortamı inşa etmek istiyorsanız önce bu tecrit politikasından vazgeçin!”

Etiketler
Meclis Yeşil Sol Parti
Bir 'piston aşağı indi' vakası daha... Deprem oluyor sandı ortalığı ayağa kaldırdı Bir 'piston aşağı indi' vakası daha... Deprem oluyor sandı ortalığı ayağa kaldırdı
İmamoğlu ile bir araya geldi: Tunç Soyer'den 'değişim' çağrısı Tunç Soyer'den 'değişim' çağrısı
Dünya devleri onun için sıraya girdi: İşte Barcelona'nın Arda Güler için yaptığı teklifin detayları! İşte Barcelona'nın Arda Güler için yaptığı teklifin detayları!
Karayalçın: SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa bunun yanında olmam Karayalçın: SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa bunun yanında olmam
ÇOK OKUNANLAR
Boşanmanın eşiğinden döndüler: Sosyetik çiftin 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa... 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa...
Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor
İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı
Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar
Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor