Çöpte havluya sarılı bebek cesedi bulundu

Kayseri'de, çöp konteynerine atılmış yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çöpte havluya sarılı bebek cesedi bulundu

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde sabah 07.30 sıralarında, konteynere çöp atmaya gelen kişiler hareketsiz halde yatan bir bebek buldu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, havluya sarılmış olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

"HAVLUNUN İÇİNE SARILMIŞTI"

Olayı anlatan mahalleli Adem Kahveci, "Sabah 07.30 sıralarında ekmek toplayan bir kadın bebeği görmüş, bize bilgi verdi. Biz de yolun karşısındaydık. Gelip çocuğa baktık, havlunun içine sarılmıştı. Yeni doğduğu belliydi. Zannederim yaşamıyordu. Polise ve sağlık ekiplerine haber verdik. Bebeği alıp götürdüler" dedi.

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