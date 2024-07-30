İTÜ'de Yangın! Bina Tahliye Edildi

Sarıyer Maslak'ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde saat 11.00 sıralarında yangın meydana geldi. İddiaya göre, yangın üniversite havuzunun bulunduğu binada elektrik sebebiyle çıktı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Duman ve koku yayılması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye duman ve kokunun nereden geldiğini araştırırken, yüzme dersi için okulda bulunan çocuklar ve aileleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA