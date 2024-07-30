İTÜ'de Yangın! Bina Tahliye Edildi

Sarıyer'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) havuzunun olduğu binada yangın çıktı. Havuzda bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
İTÜ'de Yangın! Bina Tahliye Edildi

Sarıyer Maslak'ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde saat 11.00 sıralarında yangın meydana geldi. İddiaya göre, yangın üniversite havuzunun bulunduğu binada elektrik sebebiyle çıktı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Duman ve koku yayılması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye duman ve kokunun nereden geldiğini araştırırken, yüzme dersi için okulda bulunan çocuklar ve aileleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın Üniversite
Son Güncelleme:
Vera'dan Doğum Gününde Babası Tayfun Kahraman'a Duygusal Mektup: 'Bu Sene de Gelemeyeceğin İçin Çok Üzgünüm' Vera'dan Babası Tayfun Kahraman'a Duygusal Mektup
Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor
Dev Market Zincirinde Nakit Ödeme Kalktı Dev Market Zincirinde Nakit Ödeme Kalktı
İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım
ÇOK OKUNANLAR
Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor Lise Mezuniyeti Yetiyor: Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı
Ankara Koridorlarında Bu Plan Konuşuluyor: 20 Vekil Meclis'te Yeni Grup Kurmak İçin Harekete Geçti! Meclis'teki Bu Değişiklik Tüm Dengeleri Alt Üst Edecek
Ankara Kulislerinden Yeni İddia... Kılıçdaroğlu Çevresi Hareketlendi! Toplantılar Başladı, İşte Yeni Mottoları Kılıçdaroğlu Geri mi Dönüyor?
T.C. Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Herkesi İlgilendiriyor T.C. Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Herkesi İlgilendiriyor
Kelle Paça ve İşkembe Çorbası İçerken Bir Daha Düşünün! Şifa Diye Doya Doya İçiyorsunuz Ama... Kelle Paça ve İşkembe Çorbası İçerken Bir Daha Düşünün! Şifa Diye Doya Doya İçiyorsunuz Ama...