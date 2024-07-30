AKP Milletvekili Kalp Krizi Geçirdi

AKP Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı kalp krizi geçirdi. Hastanede stent takılan Avcı, yoğun bakım servisine kaldırıldı.

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AKP Milletvekili Kalp Krizi Geçirdi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, geçirdiği kalp krizi sonucu Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından stent takılan Avcı, yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Ekonomim'deki habere göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Burak Bahadır, Avcı’nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu, bir süreyle yoğun bakımda kalacağını söyledi.

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