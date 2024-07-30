Dev Market Zincirinde Nakit Ödeme Kalktı

8 Temmuz tarihi itibarıyla nakit ödemenin kaldırıldığı ve yalnızca kartlı ödeme yönteminin geçerli olacağının belirtildiği File Marketler, başlangıçta deneme amaçlı başlatılan uygulamanın Ağustos ayında da devam etmesine karar verdi. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., çatısı altında faaliyetlerini yürüten şirket, söz konusu uygulamayı ilerleyen günlerde yeni mağazalarına da taşımayı düşünüyor.

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Dev Market Zincirinde Nakit Ödeme Kalktı

Türkiye'de nakit para kullanımı her geçen gün azalırken, bu alanda yaşanan boşluğu kartlı ödeme tutarları kapatmakta.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan hemen hemen herkesin kredi ya da banka kartı sahibi olması, marketlerin geleneksel ödeme yöntemlerinden vazgeçmesine neden oldu. Türkiye'nin en büyük süpermarket zincirlerinden BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., 'gurme market' konseptiyle hizmet veren File Market için geçtiğimiz ay dikkat çeken bir karara imza atmıştı.

Dev Market Zincirinde Nakit Ödeme Kalktı - Resim : 1
NAKİT ÖDEME YASAĞI AĞUSTOS AYINDA DEVAM EDECEK

8 Temmuz tarihi itibarıyla belli File Marketler'de nakit ödemenin geçerli olmayacağı duyurulurken, bu uygulamanın deneme amaçlı olarak hayata geçirileceği öğrenilmişti. Şirket, ilk gelen verilerden memnun kalmasının ardından, bu sistemin Ağustos ayında da devam etmesine karar verdi.

YALNIZCA KREDİ VE BANKA KARTLARI İLE ÖDEME YAPILIYOR

8 Temmuz itibarıyla başlayan yeni uygulamada firma, kasalarda kuyruk oluşmasının önüne geçmeyi ve kartlı ödeme ile akıcılık kazanmayı hedeflerken, gelen ilk veriler yüzleri güldürdü. Halihazırda market müşterisi olan kesimin önemli bölümünün kart sahibi olması nedeniyle uygulamada hedeflenen başarı yakalandı.

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UYGULAMA BİM MARKETLERE TAŞINABİLİR

File Market'in sahibi BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., uygulamada yaşanan başarının ardından söz konusu sistemi, bazı BİM şubeleri için de uygulayabilir. Firmanın, özellikle sosyoekonomik durumu yüksek olan ve kart kullanım oranının daha fazla bulunduğu ilçelerde bulunan BİM mağazaları için de nakit ödemeyi kısıtlamayı düşündüğü öğrenildi.

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