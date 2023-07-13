İsveç çıkışı sonrası iplerin gerildiği öne sürülmüştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşü MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı'nda buluştu. Bahçeli'nin İsveç çıkışının ardından ikili arasında iplerin gerildiği öne sürülmüştü.

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İsveç çıkışı sonrası iplerin gerildiği öne sürülmüştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yle buluştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme sona ererken, basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye ve AB ilişkileri ile F-16 alım süreci gibi başlıkların masaya yatırıldı.

İki lider ayrıca; tek haneli enflasyon hedefine yönelik çalışmaların yanı sıra Cumhur İttifakı çatısı altında atılacak adımları konuştu.

BAHÇELİ'NİN İSVEÇ ÇIKIŞI AKILLARA GELDİ

Görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmezken, akıllara Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar geldi.

Bahçeli, Erdoğan'ın İsveç kararının ardından "Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye tamam mı diyeceğiz. İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır. Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır. İsveç, politikalarından dönüş yaparsa bir şey demeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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EMEKLİ MAAŞI ÇIKIŞI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Bahçeli önceki günlerde Meclis'te yaptığı açıklamada “Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır” diye konuşmuştu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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