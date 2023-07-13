ABD'de havalimanında hortum paniği: Yüzlerce uçuş iptal edildi

ABD'de havalimanının yakınlarında yaşanan hortum paniği nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.

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ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki O'Hare Uluslararası Havalimanındın yakınlarında hortum çıktı.

Havalimanındaki yüzlerce uçuş iptal edildi. Yolcular terminal binasındaki salonda mahsur kaldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, hortumun ilerlediği belirtilerek halka güvenli alanlara geçilmesi konusunda uyarı yapıldı.

Kaynak: İHA

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