Bahçeli: İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır; Kandil neyse Stockholm de odur!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haftalık olağan grup toplantısında gündeme dair açıklama yaptı. Açıklamasında "Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur; 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır" diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliğini onaylamayı kabul ettiği İsveç hakkında da konuştu.

İsveç'e sert sözlerle yüklenen Bahçeli " İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Değerli milletvekilleri, muhterem misafirler, her salı günü yaptığımız haftalık olağan Meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Milletimizin her sorunu bizim sorunumuz, bu sorunlara çare bulacak da TBMM'dir. TBMM 1 Ekim 2023 tarihine kadar çalışmalarına ara vermeden çalışmak durumunda. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin neden olduğu ekonomik hasarların telafisi için bazı düzenlemeler yapılacak. Nimet külfet dengesi adaletle kurularak depremin ağır sonuçları en aza indirilecektir. Depremin kabarık ekonomik maliyeti 104 milyar dolar düzeyindedir. Devlet deprem bölgesinde seferber olmuştur. Mağdur vatandaşlarımıza el uzatılmıştır. Siz vekillerden ricam görüşmelere eksiksiz katılmanızdır. Milletimizin sesine ses, hedeflerine de beden olmaya her zaman varız ve hazırız.

Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Kur faizde oynaklıklar gündemdeki ağırlığını inşallah kaybedecektir. 3 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Kabine ekonominin maruz kaldığı tehlikeleri en aza indirmek için kolları sıvamıştır. El ele verdikçe her zorluğu yeneceğimiz kanaatindeyiz.

Ekonominin güvenli limana demirleyeceğine, insanımızın yüksek refah standardına ulaşacağına, büyümüş, güçlenmiş, zenginleşmiş bir Türkiye’nin yıldız gibi parlayacağına yürekten inanıyorum. Hayat pahalılığı kaderimiz değildir.

"SEYYANEN ARTIŞ EMEKLİ MAAŞLARINA DA YANSITILMALI"

Memurlara ve emeklilerimize yapılacak zamların destekçisiyiz. 1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55’lik zam ve seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir. Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır. Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8077 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır.

Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir.

İnsan, rasyonel dürtülerle ekonomik çıkarlar peşinde koşan bir varlık da değildir. Varsayalım ki ekonomi büyüdü, işsizlik azaldı. Rakam ve oranlar ekonomik aydınlığı müjdelerken bizim için her karanlık kampanya son bulmuş olacak mıdır?

Dağ ne kadar yüksek olsa da üstünden bir yol geçecektir. Hiçbir saldırıya teslimimiz düşünülemeyecektir.

MHP ne yapıyor diye soruyorlar ya... MHP birilerinin hayal hafsalasını alamayacağı işler yapıyor. Hedefleri doğrultusunda durmaksızın ilerliyor. CHP'de çarşı karışmış, İYİ Parti'de sular ısınmış bizi ne ilgilendirir. Yüzde 1 oyu olmayan partiler grup kuruyormuş bizimle ne alakası var. Biz millete bakarız ne diyor, ne istiyor diye. Biz devlete bakarız hangi zorluklarla savaşıyor diye.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç'in üyeliğine karşı Türkiye'nin haklı ve meşru itirazları vardır. İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik şerefsiz saldırıları alttan aldığı, sıkışınca da cılız kınama mesajları bilinen bir husustur. Türkiye, dayatmaları sineye çekecek kabile devleti değildir. NATO'nun açık kapı politikası da iç ve dış güvenliğimizden daha önemli olamayacaktır.

Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye tamam mı diyeceğiz. İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır. Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır.

26 üyesi NATO ülkesi olan Avrupa Savunma Birliği içinde İsveç de yer almaktadır. 19 Haziran 2023'te ABD'ye ait iki adet bombardıman uçağının İsveç'e konuşlanması tesadüf değildir. NATO'nun da Türkiye'nin taleplerinin gözetmesi ihmali olmayan bir sorumluluğudur.

"BİZİM İÇİN PKK NEYSE FETÖ DE ODUR"

* Hala FETÖ'nün kripto damarının dip dalga içinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen duymayan kalmadı. Bizim için PKK neyse FETÖ de odur. 15 Temmuz 2016'da vatan kurtarılmıştır. Devlet kurtarılmıştır. NATO heyecanlı bir futbol müsabakasını seyreder gibi ihaneti seyretmiştir.