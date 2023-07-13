Gözler Yargıtay'da... TİP milletvekili Can Atalay'ın avukatı açıkladı: Bugün tahliye edilebilir

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Can Atalay'ın avukatı, Yargıtay'ı bugün karar vermesi gerektiğini belirterek 'Normal şartlarda bugün tahliye edilmesi gerekir' dedi.

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Gözler Yargıtay'da... TİP milletvekili Can Atalay'ın avukatı açıkladı: Bugün tahliye edilebilir

Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili olarak seçilmesine rağmen halen hukuksuzca cezaevinde tutulan Gezi tutuklusu Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen, Atalay’ın ‘normal koşullarda’ bugün tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Halktv’de açıklamalarda bulunan Özen, "Normal koşullarda Yargıtay'ın önüne tahliye talebi geldiği andan itibaren 3 gün içerisinde bir karar verilmesi gerekiyor. Yargıtay'ın önüne gittiği tarih ayın 10'u. Normal koşullarda bugün karar verilmesi gerekir” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Anayasa'nın 83. maddesi çok açıktır. Bir kişi milletvekili seçildiyse eğer seçilmeden önce ya da seçildikten sonra işlediği iddia edilen bir suç nedeniyle yargılanamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz. Hem adalet bakanının önceden yaptığı açıklamada işaret ettiği hem de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinde değinilen Anayasa 14. maddesine dayandırılmaya çalışıldığının ve bunun Can Atalay'ın tutukluluğunun bir gerekçesi olarak kullanılmaya çalışıldığını görüyoruz ama bu hatalı bir hukuki değerlendirmedir. 

Çok sayıda örnek var. Devletin bölünmez bütünlüğüne bağlı suçlar ifadesi muğlaktır. Hangi suç tipinin 14. maddeye girdiği Anayasa'da tanımlanmamıştır' dedi Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaya devam edilecekse, hukuk devleti ilkesi hala yerleşikse derhal tahliye kararı verilmeli." 

‘TEBLİĞNAMENİN BEKLENMESİNE GEREK YOKTU’

Özen, Atalay’ın cezaevinde tutulduğu her günün hak ihlali olduğunu vurguladığı açıklamalarında, şu ifadeleri kullandı:

"Can Atalay 14 Mayıs'ta milletvekili seçildi, 25 Mayıs'ta mazbatası teslim edildi. Kendisi vekil seçilme yeterliliğine haizdi. Meclis'e girmeye hak kazandı. Seçilmiş bir milletvekilinin cezaevinde tutulmasının hak ihlali olduğu şüphesiz. Hala 'Anayasa'ya uyacaklar mı uymayacaklar mı'yı konuşuyoruz. Tebliğnağmenin beklenmesine gerek yoktu bu iki ay süresince."

Söz konusu durumun Türkiye’deki örneklerini anımsatan Özen, “Bu durum ne yazık ki Türkiye’de ilk kez yaşanmıyor. Mustafa Balbay, Enis Berberoğlu, Sebahat Tuncel ve Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi birçok örnek var. Cezaevindeyken milletvekili seçilen birçok isim oldu, Anayasa Mahkemesi bir kişinin milletvekili seçildikten sonra cezaevinde tutulmasının hukuka aykırı olduğu yönünde karar verdi ve serbest bırakıldılar. Tüm bu örneklere karşın Atalay’ın henüz tahliyesi gerçekleştirilmedi. Atalay’ın tutuklu bulunduğu her bir gün de hak ihlalidir” dedi.

Atalay’ın Hatay’dan milletvekili seçildiğini ve seçmen iradesine saygı duyulması gerektiğini ifade eden Deniz Özen, "Hatay depremden en çok etkilenen illerin başında geliyor. Hatay halkı Can Atalay’ı milletvekili seçti. Ancak yurttaşın kendi çabalarıyla kendi yaralarını sarma gayretine dahi izin verilmiyor" diye konuştu.

Etiketler
Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi davası
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