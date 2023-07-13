AKP'li isme silahlı saldırıda yeni gelişme

İzmir’in Çiğli ilçesinde, AKP Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan’ın silahlı saldırıya uğrayıp bacağından yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Olay, 10 Temmuz günü öğle saatlerinde Anadolu Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AKP Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 TUTUKLAMA

Meydana gelen olayla ilgili K.T(43) M.T(30) A.T(22) ve A.T. (24) adlı 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili M.T(34) adlı 1 şüphelinin arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alacak verecek mevzusundan kaynaklı bir anlaşmazlık yüzünden meydana geldiği öne sürülen olayla ilgili M.T. (34) adlı bir şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA