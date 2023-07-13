Erdoğan gazetecinin sorusunu beğendi: Ağzın bal yesin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları da yanıtladı. Gündemde, İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesi karşılığında Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünün açılmasını istemesi de vardı.

Bir basın mensubunun "İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, "Ağzın bal yesin. Temennim odur ki aynen senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım" ifadesini kullandı. Bu yanıt, salonda gülüşmelere neden oldu.

'OLUMLU BİR YAKLAŞIM BEKLİYORUZ'

Erdoğan, sözlerine daha sonra şöyle devam etti:

"Biz bunu bütün liderlerle görüştük. Gerek gümrüklerle ilgili güncelleme gerekse vize serbestisi, en son Von der Leyen ile de bu konuyu görüştük ve kendilerinden olumlu bir yaklaşımı bekliyoruz. Bu konuyla ilgili de şu anda Büyükelçim Çağatay Bey bu işin takipçisi, görev onda. Temenni ederim ki yarın Brüksel'de yapılacak görüşmelerde tekrar bu ele alınacak."

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda 'endişeleri olduğunu' kaydetmişti.

Haziranda İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye'nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye'nin 'terör şüphelisi' olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

İsveç'te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi, İsveç'te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today's Zaman'ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye'ye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Erdoğan da bunun üzerine Finlandiya'nın üyeliğini onaylayabileceklerini ama İsveç'in 'destek beklememesi gerektiğini' söylemişti.

Bunun üzerine Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Finlandiya daha sonra resmen NATO üyesi olmuştu. İsveç'in üyeliğiyse bekletiliyordu.

Bir ülkenin NATO'ya girebilmesi için mevcut tüm üyelerin bunu onaylaması gerekiyor.