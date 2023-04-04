İstinaf mahkemesi Berkin Elvan’ı öldüren polis memuru Fatih Dalgalı’nın cezasını onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Gezi Parkı protestoları sırasında İstanbul-Okmeydanı’nda Berkin Elvan’ı gaz bombası kapsülüyle başından vurarak ölümüne neden olan polis memuru Fatih Dalgalı’ya “olası kasıtla kasten öldürme” suçundan verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Karar, Yargıtay tarafından da onanırsa polis memuru Dalgalı hapse girecek.

Medyascope'ta yer alan habere göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Berkin Elvan davasında taraf avukatlarının itirazlarını kararını bağladı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 18 Haziran 2021’de sanık polis Fatih Dalgalı’ya “olası kasıtla kasten öldürme” suçundan verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından oy çokluğuyla onandı.

İstinaf mahkemesi, kararda usul ve esasa ilişkin esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu, dosyaya göre kurulan hükümde bir isabetsizlik görülmediğini belirtti.

Elvan ailesinin avukatlarının “nitelikli kasten öldürme” suçundan ceza verilmesi talebi reddedildi

İstinaf mahkemesi, Elvan ailesinin avukatlarının, sanığın eylemi doğrudan kastla gerçekleştirdiği ve TCK’nin 82/1-e maddesi uyarınca “nitelikli kasten öldürme” suçundan cezalandırılması talebini reddetti. Sanık avukatlarının, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu talebi de reddedildi.

Üye hakim “Çocuğu olası kastla öldürme” suçundan ceza artırımı istedi

Karşı oy kullanan üye hakim Eray Utku ise Berin Elvan’ın olay tarihinde çocuk yaşta olduğunu vurgulayarak, sanığın eylemini görerek ve hedef gözeterek, meydana gelebilecek neticeyi de kabullenerek gerçekleştirdiğini, sanığın eylemi sonucunda meydana gelen neticenin ise “Çocuğu olası kastla öldürme” suçunu oluşturduğunu vurguladı. Cezanın TCK’nın 82/1-e maddesi uyarınca belirlenmesi gerektiği halde sanığa eksik ceza verildiğini belirten üye hakim Utku, bu hukuka aykırılığın da CMK’nın 280/1-g maddesi uyarınca duruşma açılarak giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

BERKİN'İN ABLASI GAMZE ELVAN'DAN MESAJ

Kararın onanmasının ardından, Berkin Elvan'ın ablası Gamze Elvan da sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Elvan, şunları söyledi:

İstinaf mahkemesi, Berkin'in katledilmesine sebep olan Fatih Dalgalı'nın cezasını onadı. Yargıtay da kararı onarsa Dalgalı hapse girecek Valisinden "Emri ben verdim" diyenine, hak ettikleri cezaları alana kadar mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.