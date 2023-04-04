Tartıştığı taksicinin üzerine otomobil sürdü

Pendik’te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksi şoförünü ezmek için aracını üzerine sürdü. Taksi ile otomobil arasında kalan taksici ise ezilmekten kıl payı kurtuldu. Korku dolu o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Tartıştığı taksicinin üzerine otomobil sürdü

Olay, Pendik Kurtköy’de bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksici Burak Yılmaz 34 TFE 93 plakalı taksisiyle duraktan yolcularını aldıktan sonra Ankara Caddesinde seyir halindeyken 34 VA 5656 plakalı otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı.

Taksici Yılmaz sürücüye tepkisini belirtmek için kornaya bastı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü taksi şoförüne küfür etti. Taksici Yılmaz ise otomobilin önünde aracını durdurarak araçtan indi. Gözü dönen otomobil şoförü taksi şoförünün üzerine aracını sürdü. Otomobil sürücüsü, taksici Yılmaz'ı kendi aracı ile ticari taksi arasında sıkıştırdı. Takside bulunan yolcu, otomobil şoförüne eliyle işaret yaparak durmasını istedi. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobil sürücüsü tarafından ezilmekten kıl payı kurtulan Taksici Burak Yılmaz, “Metronun oradan geliyordum, yolda sıkıştırdı beni ben de kornaya bastım. Sonra bana küfür etti ben de aracımı önüne kırdım. Aracımdan aşağıya indim, karşı taraftaki sürücü de 3 kere arabamın üstüne vurdu. Aracıyla da beni sıkıştırdı. Arabamın üstüne vurdu. Aracımda 4 yolcu vardı ikisi de çocuktu" dedi.

Kaynak: İHA

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