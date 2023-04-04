Kuyumcudan çaldığı 33 altın bilezikten 30'u imitasyon çıktı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, camını kırdığı kuyumcudan 30'u imitasyon 33 bilezik çalan zanlı tutuklandı.

Son Güncelleme:
Kuyumcudan çaldığı 33 altın bilezikten 30'u imitasyon çıktı

Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun güvenlik kameralarına zarar verilip, camları kırılan iş yerinden bilezik çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan incelemede çalınan 33 bileziğin 3'ünün altın, diğerlerinin imitasyon olduğu belirlendi.

Polis, iş yeri ve bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık şüphelisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kuyumcudan çalınan bilezikler sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Naci Görür'den tedirgin eden İstanbul depremi açıklaması: Türkiye, siyasi bağımsızlığını kaybeder! Görür'den tedirgin eden İstanbul depremi açıklaması
'Ülkenin en azılı FETÖ'cüsü': Fettah Tamince'ye bu sözleri söylemek hakaret değil Fettah Tamince'ye bu sözleri söylemek hakaret değil
Aşçılar uyardı. Ayçiçek yağı eklendiğinde lezzeti kaçan yemek Aşçılar uyardı. Ayçiçek yağı eklendiğinde lezzeti kaçan yemek
Kanal D dizisi apar topar final yapıyor! Başrol gerçeği açıkladı Kanal D dizisi apar topar final yapıyor! Başrol gerçeği açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı
90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı 90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı
Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor
Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu
AREA Araştırma Başkanı Karan: Muharrem İnce'nin oyu 5 puan birden düştü AREA Araştırma Başkanı Karan: İnce'nin oyu 5 puan birden düştü