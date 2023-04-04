Kuyumcudan çaldığı 33 altın bilezikten 30'u imitasyon çıktı

Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun güvenlik kameralarına zarar verilip, camları kırılan iş yerinden bilezik çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan incelemede çalınan 33 bileziğin 3'ünün altın, diğerlerinin imitasyon olduğu belirlendi.

Polis, iş yeri ve bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık şüphelisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kuyumcudan çalınan bilezikler sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA