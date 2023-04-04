'Ülkenin en azılı FETÖ'cüsü': Fettah Tamince'ye bu sözleri söylemek hakaret değil

FETÖ soruşturmaları kapatılan iş insanı Fettah Tamince'nin, otelinde staj yaparken şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş'a açtığı hakaret davasında karar çıktı. Baba Oğraş, "Fettah Tamince bu ülkenin en azılı FETÖ'cüsüdür" dediği için yargılandığı davada beraat etti.

16 yaşındayken 2011 yılında Rixos'ta staj yapan ve otelin tahsis ettiği lojmanda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden oğlu Burak Oğraş'ın ölümünün üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen tamamlanmayan soruşturma nedeniyle adalet mücadelesi veren Oğraş, Twitter hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; Oğraş, Rixos'un sahibi Fettah Tamince'yi, dönemin Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ı ve görevli bazı emniyet amirlerini suçlayarak oğlunun ölümünün örtbas edildiğini savunuyor.

TAMİNCE DAVA AÇTI

Tamince, Oğraş'ın yaptığı paylaşımlar üzerine avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. "Zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü iletiler ile alenen hakaret" iddiasıyla yapılan suç duyurusunun üzerine Antalya 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada karar çıktı.

Oğraş'ın avukatlarının savunmasının ardından kararını veren mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

AVUKAT AÇIKGÖZ: YERİNDE BİR KARAR

Gazete Duvar'a konuşan Oğraş'ın avukatlarından Furkan Açıkgöz, müvekkilinin durup dururken Tamince'yi hedef almadığını, belirterek, "Murat Oğraş 2011 yılından beri adalet mücadelesi veriyor. Mahkemeye, Burak Oğraş cinayetiyle başlayıp bugüne dek gelen sürecin bir bütünsellik içinde değerlendirilmesi gerektiğini, Oğraş’ın sözlerinin değer yargısı niteliği taşıdığı ve somut vakalara dayandığını ifade ettik" dedi.

Savunmada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını hatırlattıklarını ifade eden avukat Açıkgöz, Antalya 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yerinde bir karar verdiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Olayın yaşandığı 2011 yılında kayıtlara intihar olarak geçen Burak Oğraş'ın şüpheli ölümüyle ilgili babası Murat Oğraş, 12 yıldır adalet mücadelesi veriyor.

2020 yılının ağustos ayında, baba Oğraş'ın tespit ettiği 6 şüpheliden ikisi yeniden ifadeye çağrılmış, o tarihte 43 yaşında olmasına karşın 16 yaşındaki öğrencilerle aynı lojmanda konaklayan şüphelilerden F.P., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bir diğer şüpheli C.A.'nın ise yurtdışında olduğu ortaya çıkmıştı. Olayın yaşandığı otelin sahibi Fettah Tamince, o tarihte Fetullah Gülen'e yakınlığıyla biliniyordu. Oğraş'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten eski Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amiri Nurullah Güler, şu anda FETÖ üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunuyor.

Dönemin Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz, olaydan 10 ay sonra emekli olup Rixos Otel'de yönetim kurulu üyesi olarak göreve başlamıştı.