İlk duruşma görüldü: İstiklal Caddesi bombacısı savunma yapmadı

İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin ilk duruşma başladı. Duruşmada Suriye uyruklu bombacı Ahlam Albashır, iddianamenin Arapça tercümesinin kendisine ulaşmadığını, daha sonra savunma yapacağını söyledi.

İlk duruşma görüldü: İstiklal Caddesi bombacısı savunma yapmadı

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırının ilk duruşması başladı.

Marmara Cezaevi içerisinde bulunan salonda yapılan duruşmaya aralarında bombacı Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 14 tutuklu sanık getirildi. Tutuklu 12 sanık ise SEGBİS sitemi ile duruşmaya katıldı.

Ahlam Albashır’a iddianamenin Arapça tercümesinin kendisine ulaşmadığını, daha sonra savunma yapacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Dağıtılan kadrolar AKP için seferber: Skandallarla gündeme gelen TÜGVA'nın bildirilerini kamu çalışanları dağıtıyor Skandallarla gündeme gelen TÜGVA'nın bildirilerini kamu çalışanları dağıtıyor
Serenay Sarıkaya çileden çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ sorusuna ateş püskürdü Serenay Sarıkaya çileden çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ sorusuna ateş püskürdü
Kısır yaparken yapılan hata... Tüm besin değerini uçuruyor Kısır yaparken yapılan hata... Tüm besin değerini uçuruyor
İstanbul ve İzmir'de operasyon: 19 gözaltı İstanbul ve İzmir'de operasyon: 19 gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları
2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var 2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var
Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok kente uyarı! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok kente uyarı!
Shakira ihaneti çabuk unuttu: Dünyaca ünlü oyuncuyla görüntülendi Shakira ihaneti çabuk unuttu
İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz