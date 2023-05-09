İstanbul ve İzmir'de operasyon: 19 gözaltı

İstanbul ve İzmir'de, bir suç örgütüne yönelik operasyonun ardından müştekileri tehdit ettiği belirlenen 19 zanlı daha gözaltına alındı.

İstanbul ve İzmir'de operasyon: 19 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Esenyurt'taki bir siteye tehditle yerleşerek mülk sahiplerini darbeden suç örgütü üyelerine yönelik operasyonun ardından bazı müştekilerin tehdit edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu çerçevede daha önce de müştekileri tehdit eden bazı kişileri yakalayan polis operasyonun devamında İstanbul ve İzmir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 kişiyi daha yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların buradaki işlemleri sürüyor.

35 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'taki bir siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin, sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettiği vatandaşları darbettiklerini, siteden çıkarttıklarını ve çeteden şikayetçi olanları tehdit ettiklerini belirlemişti.

Ekipler, İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş'ta düzenledikleri operasyonda 35 şüpheliyi yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanırken 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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