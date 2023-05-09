Tuna Kiremitçi ünlü isimleri tek tek saydı: Hayatlarını risk almamak üstüne kurmuşlar

Müzisyen, yazar Tuna Kiremitçi, Hakan Günday, Şener Şen, Yavuz Turgul, Nil Karaibrahimgil, Teoman, Zerrin Tekindor, Beyazıt Öztürk için "Her adımlarında pop kültürün full desteğini almalarına rağmen, hayatlarını etliye sütlüye karışmamak ve hiçbir risk almamak üzerine kurmuşlardır." düşüncesini dile getirdi.

Kiremitçi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Aman abi, suya-sabuna dokunmayalım' diyen bir sanatçı tipi vardır: Mesela yazar Hakan Günday öyledir. Sonra Şener Şen, Yavuz Turgul, Nil Karaibrahimgil, Teoman, Zerrin Tekindor, Beyazıt Öztürk... Hepsinin cukkalı birer dahi olmasına ve her adımlarında pop kültürün full desteğini almalarına rağmen, hayatlarını etliye sütlüye karışmamak ve hiçbir risk almamak üzerine kurmuşlardır. Hiçbir konuda fikirleri yoktur sanki. Belki de bir bildikleri vardır. Belki faşizme kalbiyle direnmiş Stefan Zweig'in vardır onlara söyleyeceği bir şey. Kim bilir? Kıymetli yazar Murat Beşer ile izleyiciler huzurunda, The Populist DJ kabini başında bu çerçevede söyleştik. Edebiyatla müzik ve sinema arasında slalom yaptık. Daha iyi bir Türkiye'de daha iyilerinin yapılması dileğiyle." ifadesini kullandı.