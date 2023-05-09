Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç tek celsede boşandı

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı. Adalar'da boşanan çiftin 8 aylık evlilikleri tek celsede bitti.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç tek celsede boşandı

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı. Adalar'da boşanan çiftin 8 aylık evlilikleri tek celsede bitti.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.

8 AY SÜRDÜ

Evliliklerinde sorunlar yaşadığı söylenen çift, düğünden 8 ay sonra boşanma kararı aldı. Sosya medya hesaplarından ortak bir paylaşım yapan çift, sürecin hassas olduğunun altını çizdi. 

Pek çok ünlü gibi Adalar Adliyesi'nde boşanan çift, adliyeye ayrı ayrı geldi.

TEK CELSEDE BİTTİ

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Özdemir'in avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç'un avukatı Ayşegül Mermer davada hazır bulunurken, çift birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.

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