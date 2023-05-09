Gaffar Okkan'ın listesindeydi: Hizbullahçı isim 19 yıl sonra yakalandı 6 ayda serbest bırakıldı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi’nin Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi’nde, 11 Ekim 2000 tarihinde, Hizbullah tetikçileri Haydar Solmaz, Mehmet Çiçek ile Cuma Güzel'in barındığı eve operasyon düzenlendi.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, iki Hizbullahçının kaçmasını sağlayan Cuma Güzel silahıyla birlikte yakalandı. Tetikçi Mehmet Çiçek de sonraki tarihlerde yakalandı.

Haydar Solmaz ise o günden itibaren sırra kadem bastı. Hakkında iki kişiyi öldürmek, 2 kişiyi kaçırmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesinde açılmış dava bulunan ve hakkında yakalama kararı bulunan Solmaz 11 Haziran 2019 günü Antalya Kepez'de sahte kimlikle yakalandı.

İKİ KİŞİNİN KATİLİ OLMAKTAN GIYABİ TUTUKLUYDU

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Hizbullahçı Solmaz SEGBİS'le aynı gün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın içinde bulunduğu bir grup Hizbullahçının kendilerine polis süsü verip çalıntı bir araçla Davut ve Sedat Ekinci adlı iki kişiyi kaçırıp Cumhuriyet Köyünde bir sığınağa hapsettiğini, el ve ayaklarını zincirlediği bu kişilere işkence yaptığı, öldürmek için kaçırdığı iki kişiyi infaz etmek için sığınağa gittiğinde ikisinin de zinciri kırıp kaçtıklarını belirtti.

Mahkeme, sanığın ayrıca köyde koruculuk yaptıkları için Adem Keser ile Salih Keser'in öldürüldüğü, Naciye Keser'in yaralandığı olayın da asli faili olduğu için hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldığı için 19 yıllık tutukluluk kararını vicahiye çevirdi.

TUTUKLANDI, 6 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Antalya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen Haydar Solmaz'ın tutukluluğu ise sadece 6 ay sürdü. 5 Aralık 2019 günü hakim karşısına çıkan Hizbullahçı, iki kişinin öldürülmesi, iki kişinin kaçırılması, bir kişinin de yaralanması eylemlerinden hakkında dava açılmasına rağmen tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması ve suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle tahliye edilerek serbest bırakıldı.

Haydar Solmaz, Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın katledilmesinden 9 gün önce 15 Ocak 2001 günü Diyarbakır Valiliği’nde basına açıkladığı 26 kişilik tetikçiler listesinde yer alıyordu.

"İNFAZ DURDURMA" KARARI VERİLMİŞ

Polis Adem Bayrakçı'nın öldürüldüğü hücre evi baskınında evde bulunan eşi Remziye Solmaz da tutuksuz yargılanıyordu. Terör örgütü üyesi olmaktan cezalandırılıp cezası Yargıtay tarafından onanınca o da eşi Haydar ile birlikte kayıplara karıştı.

Tetikçilerin topluca teslim olması üzerine o da teslim olmadan avukatı aracılığıyla mahkemeden infaz durdurma ve yeniden yargılanma talebinde bulundu.

Talebi kabul eden mahkeme Remziye Solmaz hakkındaki tutuklama kararını kaldırdıktan sonra yargılamanın yenilenmesi ve infaz durdurma kararı verdi.

Remziye Solmaz hücre evi baskınında evdeki kalaşnikofu polisi öldürmesi için tetikçi Cuma Güzel'e teslim edip ateş açmasını söylemekle suçlanıp cezalandırılmıştı.