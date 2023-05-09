Dağıtılan kadrolar AKP için seferber: Skandallarla gündeme gelen TÜGVA'nın bildirilerini kamu çalışanları dağıtıyor

Birçoğu kamu kurumlarında çalışan kişiler, Trabzon’da TÜGVA’ya ait olduğu ortaya çıkan İlk Oy Hareketi isimli kuruluşun bildirilerini dağıttı.

Yurttaşları oy vermeye teşvik etmek iddiasıyla kurulan İlk Oy Hareketi, 14 Mayıs Meclis ve Cumhurbaşkanı seçimlerine sayılı günler kala, iktidar yanlısı bildirileri paylaşıp yaymakla gündeme gelmişti.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI AKP İÇİN SEFERBER OLDU

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde Kent A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı yapan Hakan Öztel, yine belediyede Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevinde bulunan ve geçmişte TOKİ’de görev yapmış olan Muhammet Orhan, Trabzon’da İlk Oy Hareketi’nin AKP ve Erdoğan yanlısı bildirilerini dağıttı.

Fatih Bayraktar’ın geçmişte İstanbul Bağcılar TÜGVA temsilcisi olarak görev yapmış olması dikkat çekti.

Bildirileri dağıtanlar arasında yer alan Hakan Öztel'in hesabında ise, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde Kent A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı bilgisi yer alıyor.

Bildiri dağıtımındaki fotoğrafı çeken isim olan Muhammet Orhan'ın ise, iş dünyasının sosyal medya mecrası olarak bilinen LinkedIn profilinde, 2012 ile 2018 yılları arasında TOKİ'de çalıştığı bilgisi yer alıyor.

TÜGVA’LILAR KAMU KURUMLARINDA HER YERDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında yer aldığı TÜGVA iktidar gücünü de arkasına alarak ATM memurluğu ve kamuya ait alanları işgal etmekle gündeme gelmişti.

Genel Başkanlığı’nı İbrahim Beşinci’nin yaptığı TÜGVA’nın FETÖ yapılanmasına benzer bir şekilde kamu kurumlarında istedikleri isimlere kadro verdirdiği de iddialar arasındaydı.

TÜGVA’ya ait İlk Oy Hareketi’nin bildirilerini belediyede ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kişilerin dağıtması iddiaları daha da kuvvetlendirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem