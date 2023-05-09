Nureddin Nebati: İşler iyi, ekonomide aldık başımızı gidiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati 'Doğru yolda olduğumuzu gösteren şey sadece ekonomi olsa eh ama sanayide, üretimde, savunma sanayisinde biz aldık başımızı gidiyoruz' diye konuştu.

Nureddin Nebati: İşler iyi, ekonomide aldık başımızı gidiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'den milletvekili adayı olduğu Mersin'de bir düğün salonunda düzenlenen seçim toplantısında konuştu.

"Ekonomide işler iyi" diyen Nebati "Biz doğru yoldayız. Ama bu doğru yolda olduğumuzu gösteren şey sadece ekonomi olsa eh ama sanayide, üretimde, savunma sanayisinde biz aldık başımızı gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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'HER YER RECEP TAYYİP ERDOĞAN DİYE BAĞIRIYOR'

Partisinin seçim mitinglerine ilginin büyük olduğunu kaydeden Nebati "Şimdi saha diyor ki 'AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan' ve bunu da mitinglerle kanıtlıyor" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Aynen dün İstanbul'da olduğu gibi. Mersin'de, İstanbul'da, İzmir'de, Kayseri'de, Erzurum'da, her yer 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırıyor, çok net. Bir de bilimsel çalışıyoruz, anketleri yaptırıyorum, anketler de 'Maşallah' diyor. Şimdi inşallah 14 Mayıs akşamında biz bu işi bitirmiş olacağız.

'EKONOMİDE İŞLER İYİ'

Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomide işler iyi. Türkiye, birisi salgın, diğeri hemen yanımızdaki savaş iki büyük küresel krizin yaşandığı son 3 yıl içerisinden alnının akıyla çıkıp fabrikaların, işletmelerin kapanmadığı, tersine üretimin, istihdamın arttığı, büyümenin gerçekleştiği bir süreci yaşadı. Türkiye'nin yaşadığı bir de deprem oldu. 6 Şubat sabahı, gayrisafi milli hasılamızın yüzde 10'unun yok olduğu bir sabah oldu. Böylesine bir durumda bile Türkiye, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı'mız kimseye bunu hissettirmedi. Onun için de üretim, işler, ihracat devam ediyor. Turizmde, her alanda işlerimiz iyi. Demek ki biz doğru yoldayız. Ama bu doğru yolda olduğumuzu gösteren şey sadece ekonomi olsa eh ama sanayide, üretimde, savunma sanayisinde biz aldık başımızı gidiyoruz."

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