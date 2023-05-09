Mersin’de kayısının kilosu iki günde 55 TL düştü, üretici isyan etti!

Türkiye’nin sofralık kayısı üretiminde yüzde 85’ini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde kayısı fiyatları iki gün de 60 liradan 5 liraya kadar düşmesi üreticiyi isyan ettirdi. Üreticiler Mut-Karaman karayolunu trafiğe kapattı.

Son Güncelleme:
><

Mersin'in Mut ilçesinde Türkiye’de tüketilen sofralık kayısının yüzde 85’ini üreterek hem ülkeye hem de bölgesine ciddi bir kazanç sağlıyor.

Coğrafi işaretli sofralık Mut kayısısının açık alanda hasadı başlamasının ardından ilk iki hafta kilogramı 60 liradan alıcı buldu. Ancak son 2 gün de ürünün kilogram fiyatı üretici de 5 liraya kadar düştü.

5 TL'YE DÜŞTÜ

Toplam 77 bin 800 dekar alanda üretim yapılan kayısı da bu yıl rekoltenin 150 bin ton olması beklenirken fiyatının biranda 5 TL'ye kadar düşmesi çiftçiyi isyan ettirdi.

"MASRAFINI KURTARMIYOR"

Mut-Karaman yolunda bir araya gelen üreticiler düşen fiyat nedeniyle sıkıntılarını dile getirdi. İşçinin günlük 400 liraya çalıştığını gübresi, ilacı birde halde komisyon parası ödediklerini aktaran çiftçiler, 5 TL'ye alınan kayısının masrafını kurtarmadığını kaydetti.

YOLU KAPATTILAR

Açıklamaların ardından bazı çiftçilerin hasat ettikleri ürünleri yol kenarına dökmesi ise dikkat çekti. Mut-Karaman karayolunu kapatan vatandaşlar ilçe Kaymakamı İhsan Ayrancı'nın bölgeye giderek görüşmesi sonrası yol trafiğe açıldı.

Mersin’de kayısının kilosu iki günde 55 TL düştü, üretici isyan etti! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Taze fasulyeyi doğru pişirmenin taktiği... Yemek asla sert kalmıyor Taze fasulyeyi doğru pişirmenin taktiği... Yemek asla sert kalmıyor
Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik gün! Kamu işçisinin zam pazarlığında kritik gün!
Alişan yıllar sonra her şeyi itiraf etti! 25 yıl sonraki açıklaması... Alişan yıllar sonra her şeyi itiraf etti! 25 yıl sonraki açıklaması...
Altın fiyatlarında gözler ABD'ye çevrildi: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (9 Mayıs 2023) Altın fiyatlarında gözler ABD'ye çevrildi
Dolar/TL, 'kritik' toplantıya odaklandı: Açmaz devam ediyor! Dolar/TL, 'kritik' toplantıya odaklandı!
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları
2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var 2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var
Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok kente uyarı! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok kente uyarı!
Shakira ihaneti çabuk unuttu: Dünyaca ünlü oyuncuyla görüntülendi Shakira ihaneti çabuk unuttu
İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz