Dolar/TL, 'kritik' toplantıya odaklandı: Açmaz devam ediyor!

Küresel piyasalarda, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlenmeye başlandı.

Temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunulan ABD'de, söz konusu limite ilişkin açmaz devam ederken, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kapsamda Kongre liderleriyle bugün bir araya geleceğini duyurdu.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasın ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 19,5100'den işlem görüyor.

Dün 19,46-19,76 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 19,5010'dan tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 101,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,0980'den alıcı buluyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerde bulunurken, açıklanan makroekonomik veriler de para politikasına ilişkin fiyatlamaları yeniden zorlaştırmaya başladı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Banka'nın verilere bağlı olması ve kredi koşullarını izlemesi gerektiğini belirterek, kredi sıkılaşmasına dair işaretler aldığını bildirdi.

Fed New York şubesinin açıkladığı verilere göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi nisanda yüzde 4,4'e düşerken, orta vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,9'a, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,6'ya çıktı.

SEÇİM GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Ayrıca yurt içi piyasalarda TL günlük sınırlı değer kaybını sürdürürken, piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz talebini sınırlamak adına attığı adımlar, faiz kararı ve seçim gündemi takip edilmeye devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem