Altın fiyatlarında gözler ABD'ye çevrildi: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (9 Mayıs 2023)

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi altın fiyatları sınırlı yükselişini sürdürdü.

Altın fiyatlarında gözler ABD'ye çevrildi: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (9 Mayıs 2023)

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri piyasalar üzerinde etkili oluyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin "Hazirandaki toplantıdan çıkacak faiz kararını değerlendirmek için henüz erken olmakla birlikte üretici fiyatlarının deflasyonist bir ortama girdiğini" söyledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Söz konusu gelişmelerin ardından gram altın güne değerlenerek başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde bin 269 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,25 artışla 1.268 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 90 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 440 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı, dün 2 bin 22 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 23 dolardan alıcı buluyor.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ ZAYIFLADI

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik ihtimal yüzde 15 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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