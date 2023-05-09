Nureddin Nebati, Gülben Ergen'den şarkı istedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de "Kadınlar İçin Konser" etkinliğine katıldı. Kentte AKP'den milletvekili adayı da olan Nebati, konuşmasının ardından etkinlik kapsamında sahne alan Gülben Ergen'den şarkı isteğinde bulundu.

AKP’nin Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, partisinin Mersin İl Başkanlığınca Millet Bahçesi’nin sahil etabında düzenlenen “Kadınlar İçin Konser” etkinliğinde, kısa sürede kentteki vatandaşlarla kaynaşmaya başladığını söyledi.

Gençlerle buluşmaktan keyif aldıklarını belirten Nebati, “İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz devam eder. Gençlerin emrindeyiz. Gençler ve kadınlar için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

NEBATİ’DEN İSTEK ŞARKI

Bakan Nebati, konuşmasının ardından etkinlik kapsamında sahne alan Gülben Ergen’den “Uçacaksın” adlı şarkısını söylemesini istedi. Gülben Ergen de Nebati’nin istediği şarkıyı seslendirdi.

Programda sahneye çıkan müzisyen Özgür Alter de Nebati için “Urfalıyam Ezelden” adlı türküyü söyledi. (AA)

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