CHP'den 'liyakat' mesajı: Erdoğan'ın atadığı bazı isimlerle devam edilecek

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine günler kala gözler de cumhurbaşkanı ile görev süresi sona erecek bin civarındaki üst düzey bürokrata çevrildi. Millet İttifakı’nın seçimi kazanması halinde bu bürokratların neredeyse tamamının görevden alınacağı konuşulurken, CHP'li üst düzey bir yöneticiden “liyakatli yönetici” mesajı geldi. CHP’li isim, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı liyakat sahibi bazı isimlerle çalışmaya devam edebileceklerini vurguladı.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre; 14 Mayıs’taki seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre cumhurbaşkanının atadığı isimlerin de görev süreleri son bulacak. Bu şekilde bin civarında üst düzey bürokratın yerlerine yeni isimlerin atanması bekleniyor. CHP'li üst düzey bir yönetici ise Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde kamuda görev yapan liyakatli isimlerle yola devam edebileceklerini vurguladı.

“DEVİR TESLİME KADAR GÖREVDE KALMAK ZORUNDALAR”

CHP’li yönetici aynı zamanda devir teslime kadar geçecek süreye de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İktidarı kazandığımızda liyakatli isimler görevlerine devam edecek. Hemen görevi bırakmayacaklar. Devir teslime kadar da görevlerinin başında durmak zorundalar. Hemen bırakan olursa bunun yasal bir sorumluluğu da olur. Seçimin ardından devir teslim yapılana kadar da ilgili kurumların başına geçecek bürokratlar hazırlıklarını tamamlar.”